Челябинские автомобилисты смогут предварительно записаться на оформление ДТП

Такая функция должна существенно сократить время оформления нужных документов.

В Госавтоинспекции Челябинска появилась новая функция: теперь автомобилисты сразу смогут оформить документы при ДТП, и ждать в очереди не придется. Участники, чтобы оформить документы, смогут записаться по телефону на любое удобное время и подъехать к назначенному сроку.

«Для предварительной записи участникам необходимо договориться о времени прибытия на пункт и сообщить это время при обращении в Госавтоинспекцию, инспектору ГИБДД», – пояснили в челябинской Госавтоинспекции.

Напомним, что пункты работают по двум адресам: улица Гончаренко, 99 и Чайковского, 5. Телефон дежурной службы ГИБДД 728-60-10.