Жительница Челябинска Анастасия вместе со своим супругом Никитой, планируя свадьбу, решили отказаться от дорогостоящего декора и салютов, а накопленные деньги потратить на необходимые для бойцов СВО вещи. Посоветовавшись с коллегами и будущим супругом, Анастасия решила приобрести спальные мешки. Как она рассказала журналисту ИА «Первое областное», отправить защитникам хотелось что-то теплое и уютное.
«Я сама работаю в Народном фронте, лично была в Донбассе в марте, и, несмотря на то что климат там отличается от нашего, в начале весны там еще было холодно. И когда встал вопрос о том, как мы будем отмечать свадьбу, мы решили отказаться от масштабного праздника и купить на эти деньги что-то для бойцов»,— рассказала Анастасия.
Она уточнила, что они с супругом не хотели покупать что-то из техники.
«Хотелось чего-то мягкого, уютного, чтобы долго служило. И выбор пал на спальные мешки»,— добавила девушка.
Незадолго до свадьбы они с супругом приобрели 25 спальных мешков и в день торжества, сразу после регистрации брака, отправились к офису Народного фронта, чтобы передать гуманитарный груз.
«В тот момент там как раз грузили машину в Курскую область, и мы внесли свой вклад»,— поделилась Анастасия.
Девушка подчеркнула, что супруг поддержал ее в этом решении, поскольку знает, что для нее важно поддержать бойцов на передовой.
13 декабря фура отправилась в Курскую область, и бойцы уже успели оценить подарок молодоженов.