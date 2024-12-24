Молодожены из Челябинска купили спальные мешки для бойцов СВО вместо свадебного декора

Гуманитарный груз бойцы уже получили

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Жительница Челябинска Анастасия вместе со своим супругом Никитой, планируя свадьбу, решили отказаться от дорогостоящего декора и салютов, а накопленные деньги потратить на необходимые для бойцов СВО вещи. Посоветовавшись с коллегами и будущим супругом, Анастасия решила приобрести спальные мешки. Как она рассказала журналисту ИА «Первое областное», отправить защитникам хотелось что-то теплое и уютное.

«Я сама работаю в Народном фронте, лично была в Донбассе в марте, и, несмотря на то что климат там отличается от нашего, в начале весны там еще было холодно. И когда встал вопрос о том, как мы будем отмечать свадьбу, мы решили отказаться от масштабного праздника и купить на эти деньги что-то для бойцов»,— рассказала Анастасия.

Она уточнила, что они с супругом не хотели покупать что-то из техники.

«Хотелось чего-то мягкого, уютного, чтобы долго служило. И выбор пал на спальные мешки»,— добавила девушка.

Незадолго до свадьбы они с супругом приобрели 25 спальных мешков и в день торжества, сразу после регистрации брака, отправились к офису Народного фронта, чтобы передать гуманитарный груз.

«В тот момент там как раз грузили машину в Курскую область, и мы внесли свой вклад»,— поделилась Анастасия.

Девушка подчеркнула, что супруг поддержал ее в этом решении, поскольку знает, что для нее важно поддержать бойцов на передовой.

13 декабря фура отправилась в Курскую область, и бойцы уже успели оценить подарок молодоженов.