Новогодние подарки с истекшим сроком годности подарили в челябинском детсаду

Малышам достались конфеты с плесенью.

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Инцидент произошел в одном из детских садов Ленинского района в Челябинске. Детям выдали сладкие новогодние подарки. Как позже выяснили родители, конфеты были просрочены на полгода. Поставщик переклеил этикетку на старой партии товара.

«Родители детей в одной из групп скинулись, купили подарки у поставщика, которого сами нашли. Поставщик уверяет, что все конфеты были свежие, родители доказывают обратное», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Чтобы загладить свою вину, поставщик подарил детям новые подарки. Ко второму подарку у родителей претензий не было.