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/ Песочными и теневыми спектаклями будут удивлять режиссеры местного зрителя

Песочными и теневыми спектаклями будут удивлять режиссеры местного зрителя

2019 год будет посвящен развитию театрального искусства.
сегодня в 14:30
  |  Культура

Следующий год в России будет насыщен культурными событиями. Сценаристы, режиссеры и актеры будут удивлять своих зрителей новыми постановками. 2019 в Челябинской области объявлен Годом театра. Распоряжение об этом подписал губернатор Борис Дубровский. В местных театрах рассказывают о том репертуаре, который они готовы представить для южноуральцев.

Чем больше внимания к театру, к культуре, тем наша жизнь станет гораздо лучше. Будем надеяться, что будет больше обменных гастролей, потому что театры без этого жить не могут. Будем работать, будем выпускать спектакли, обычно у нас выходит не меньше 6 премьер в год. — поделилась заведующая литературной частью театра драмы имени Наума Орлова Елена Ляпунова.

В Челябинске есть как муниципальные, так и частные театры. Сценическое искусство развивается на всех направлениях: это классические постановки, детские и молодежные спектакли, песочные и теневые представления.

Сейчас театральная жизнь в городе бурлит. Это раньше актер был и монтировщиком, и грузчиком и при этом играл в спектаклях. Сейчас такого нет. В театре, как правило, работают люди отверженные, которые полностью отдают себя. Сейчас все театры города живут сами по себе, нет какой-то объединяющей силы, консолидации. Может быть, она и появится с Годом театра. Для этого нужно организовывать фестивали, больше общаться между собой. — рассказал художественный руководитель театра-студии «У паровоза» Денис Стрельцов.

Театры планируют насыщенно провести посвященный им год. Выйдут премьерные спектакли, организуются гастроли. Театралы отмечают, что зрителям скучать не придется.

У нас планируется много значимых событий, которые будут интересны зрителям. Планируется много премьер, например, балет «Анна Каренина», мюзикл «12 месяцев» и опера «Риголетто». — рассказали в пресс-службе театра оперы и балета им. Глинки.

Отметим, что Год театра в России поручил провести президент Владимир Путин. Посвящение года какой-то проблематике или конкретной сфере является традиционным. Так, 2018 год был Годом волонтера, а 2017 — Годом экологии.

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