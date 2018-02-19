/ Короны для лучших ски-кроссменов выкуют златоустовские мастера

Необычную награду победителям готовят в третий раз.

Особую награду для победителей этапов Кубка мира по фристайлу создадут мастера из Златоуста. Они выкуют золотые короны для лучших горнолыжников. Это награда в натуральную величину, на ней изображены снежинки и горы, символизирующие зимний вид спорта, и лыжи со сноубордом — оборудование, с помощью которого спортсмены добились результата.

Еще два года назад мы решили отойти от стандартных призов, так как у чемпионов все полки и так ломятся от различных кубков. Долго думали, чем же удивить спортсменов и решили — будем их короновать. Очень хотелось, чтобы наши южноуральские этапы действительно были для них запоминающимися. — рассказал генеральный директор «ЛиКа» Андрей Лохтачев.

Обладателями южноуральской короны уже Пьер Вольтье и Ева Самкова, а также Мариэль Томпсон и Арно Боваленте.



Напомним, спортсмены из 18 стран мира приедут в «Солнечную долину» уже 27 февраля. Им нужно будет потренироваться и приноровиться к спуску с гор ГЛЦ. Многие из участников приедут на Кубок мира сразу после Олимпийских игр в Пхенчхане.

Сами соревнования пройдут 3 и 4 марта, 2 число отдано под квалификационные заезды. В тот же день состоится шуточная эстафета «SnowKids». Профессиональные ски-кроссмены будут соревноваться с маленькими воспитанниками спортивных школ.

Билеты на этап Кубка мира еще можно приобрести. Их цена составляет от 100 до 700 рублей. Добраться на соревнование можно с помощью мультимодального маршрута.