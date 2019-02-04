/ «Молодежка ОНФ» осмотрела проблемный двор Челябинска

Представители движения выяснили, как «на земле» ощущается реформа ТКО.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами с первого января этого года была запущена в России. Согласно ей, вся ответственность за организацию сбора и транспортировку мусора ложится на плечи муниципалитетов и выбранных региональных операторов. В связи с этим общероссийский народный фронт решил проконтролировать, как работает реформа.

Для этого, участники движения «Молодежка ОНФ» отправились в самые проблемные дворы во многих дворах России. Не стал исключением и Челябинск, где общественники заглянули на площадку перед домом на улице Ленина, 77. Там стоит переполненный бак для раздельного сбора отходов. Как рассказал начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков, контейнер принадлежит частникам.

Конкретно этот принадлежит ООО «Мегаполис СТД». Когда началась реформа, возник вопрос — зачем убирать с площадок раздельный сбор, если такая культура у людей прижилась? С региональным оператором от министерства экологии мы договорились, что контейнеры по сбору пластика и бумаги оставим, но вывоз мусора юридические лица будут осуществлять самостоятельно. В ходе рейда мы видим, что баки стоят и они переполнены настолько, что бумага буквально вываливается. Мы обратим внимание ответственной компании, добьемся от них, чтобы сортированный мусор вывозился регулярно, а не по мере заполнения. — рассказал начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

При этом жители дома уверяют: им не нужен раздельный сбор мусора, если в конечном итоге его не будут вывозить. Челябинцы также не хотят разбираться в зонах ответственности. Единственное, что нужно горожанам — чтобы мусор вывозился регулярно, а двор содержался в чистоте.

После осмотра дома «Молодежка ОНФ» отправилась в Копейск, где был осмотрен мусоросортировочный комплекс, на котором проводится глубокая переработка твердых бытовых отходов.

Отметим, что новая «мусорная реформа» работает уже в 69 городах России. Кроме Челябинска общественники провели подобные мероприятия в Костроме, Казани и Нижнем Тагиле.