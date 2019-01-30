/ Южноральские СМИ попали в топ-10 по освещению темы раздельного сбора мусора

Соответствующие данные привело аналитическое агентство «Смыслография».

Южноуральские средства массовой информации попали в десятку регионов России, которые активно освещают тему раздельного сбора мусора. Туда же вошли Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Свердловская область, Ярославская область, Ханты-Мансийский АО и Саратовская область. Исследование было проведено агентством «Смыслография».

14 января 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора. Это значит, что настала пора для широкой и повсеместной популяризации раздельного сбора мусора среди населения нашей страны. — отмечают в исследовании агентства «Смыслография».

Именно поэтому в российских изданиях тема разделения мусора, экологических акций, очисткой природы и т. д. — очень актуальна. Полное исследование можно посмотреть по ссылке.