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/ Южноральские СМИ попали в топ-10 по освещению темы раздельного сбора мусора

Южноральские СМИ попали в топ-10 по освещению темы раздельного сбора мусора

Соответствующие данные привело аналитическое агентство «Смыслография».
сегодня в 11:39
  |  Общество

Южноуральские средства массовой информации попали в десятку регионов России, которые активно освещают тему раздельного сбора мусора. Туда же вошли Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Свердловская область, Ярославская область, Ханты-Мансийский АО и Саратовская область. Исследование было проведено агентством «Смыслография».

14 января 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора. Это значит, что настала пора для широкой и повсеместной популяризации раздельного сбора мусора среди населения нашей страны. — отмечают в исследовании агентства «Смыслография».

Именно поэтому в российских изданиях тема разделения мусора, экологических акций, очисткой природы и т. д. — очень актуальна. Полное исследование можно посмотреть по ссылке.

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