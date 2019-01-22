Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.36 +0.03 75.55 -0.03
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В России придумали, как получать электроэнергию из мусора

В России придумали, как получать электроэнергию из мусора

Создан прототип прибора, который способен преобразовывать отходы в электричество.
сегодня в 08:55
  |  Наука

Российские ученые из Института проблем химической физики РАН создали прототип прибора, способного преобразовывать отходы в электричество. Как пишет газета «Известия», действия биотопливного элемента будут обеспечивать помещенные в него бактерии.

Прибор могут начать применять для переработки мусора на Международной космической станции, так как сейчас подобные отходы возвращают на Землю или сбрасывают в космос.

В космосе отходы девать некуда: приходится возвращать их на землю или, что крайне нежелательно, сбрасывать в космос. Поэтому создание такого устройства крайне важно. Хотелось бы, чтобы отходы уничтожались сами, и это еще и приносило пользу. Мы предлагаем использовать контейнер, в котором живут микробы. — рассказала главный научный сотрудник Центра компетенций Национальной технологической инициативы ИПХФ РАН Екатерина Золотухина

Предполагается, что космонавты могут складывать туда бытовые отходы и ими станут питаться микроорганизмы. Одновременно к контейнеру подключат установку с двумя электродами, а роль накопителя сыграет аккумулятор. При этом прибор поможет использовать полученную при утилизации электроэнергию для питания различных устройств корабля.

По словам экспертов, в настоящее время на подобные технологии есть спрос и на Земле. Однако исследователям предстоит решить проблему низкой живучести бактерий.

Общество
Жителям поселка в Челябинске каждый день отключают электричество
28.12.2018
Жителям поселка в Челябинске каждый день отключают электричество
Общество
В Миассе сильный ливень затопил улицы и оставил людей без электричества
  
29.06.2018
В Миассе сильный ливень затопил улицы и оставил людей без электричества
Общество
Как не переплачивать за электричество в отпуске, рассказали челябинцам
29.03.2018
Как не переплачивать за электричество в отпуске, рассказали челябинцам
Общество
Жителей Аши лишили электричества «черные лесорубы»
21.09.2017
Жителей Аши лишили электричества «черные лесорубы»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Студенты-медики будут заниматься в переходе между корпусами челябинской горбольницы
сегодня в 09:43
Студенты-медики будут заниматься в переходе между корпусами челябинской горбольницы
Наука
В России придумали, как получать электроэнергию из мусора
сегодня в 08:55
В России придумали, как получать электроэнергию из мусора
Хоккей
Три игрока ХК «Политехник» представят Челябинскую область на студенческом Матче Звезд
вчера в 20:06
Три игрока ХК «Политехник» представят Челябинскую область на студенческом Матче Звезд
Общество
Автоматическая регистрация рождения и смерти появится в России
вчера в 19:02
Автоматическая регистрация рождения и смерти появится в России
Спорт
Копейские велогонщики стали победителями соревнований в Санкт-Петербурге
вчера в 18:16
Копейские велогонщики стали победителями соревнований в Санкт-Петербурге
Общество
Новое освещение, раздевалка и форма появятся у юных хоккеистов Челябинска
вчера в 17:50
Новое освещение, раздевалка и форма появятся у юных хоккеистов Челябинска
Общество
На вопросы о предстоящем визите в Красноармейский район ответил Борис Дубровский
  
вчера в 17:41
На вопросы о предстоящем визите в Красноармейский район ответил Борис Дубровский
Происшествия
Служебный микроавтобус перевернулся в Челябинской области
вчера в 17:34
Служебный микроавтобус перевернулся в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6