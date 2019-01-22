/ В России придумали, как получать электроэнергию из мусора

Создан прототип прибора, который способен преобразовывать отходы в электричество.

Российские ученые из Института проблем химической физики РАН создали прототип прибора, способного преобразовывать отходы в электричество. Как пишет газета «Известия», действия биотопливного элемента будут обеспечивать помещенные в него бактерии.

Прибор могут начать применять для переработки мусора на Международной космической станции, так как сейчас подобные отходы возвращают на Землю или сбрасывают в космос.

В космосе отходы девать некуда: приходится возвращать их на землю или, что крайне нежелательно, сбрасывать в космос. Поэтому создание такого устройства крайне важно. Хотелось бы, чтобы отходы уничтожались сами, и это еще и приносило пользу. Мы предлагаем использовать контейнер, в котором живут микробы. — рассказала главный научный сотрудник Центра компетенций Национальной технологической инициативы ИПХФ РАН Екатерина Золотухина

Предполагается, что космонавты могут складывать туда бытовые отходы и ими станут питаться микроорганизмы. Одновременно к контейнеру подключат установку с двумя электродами, а роль накопителя сыграет аккумулятор. При этом прибор поможет использовать полученную при утилизации электроэнергию для питания различных устройств корабля.

По словам экспертов, в настоящее время на подобные технологии есть спрос и на Земле. Однако исследователям предстоит решить проблему низкой живучести бактерий.