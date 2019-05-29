/ Молодежь попросили соблюдать порядок на большом концерте Макса Коржа

На мероприятии будут дежурить сотрудники ГУ МВД.

ГУ МВД по Челябинской области попросило соблюдать порядок при посещении массовых мероприятий. Это связано с предстоящим концертом певца Макса Коржа, который пройдет на стадионе «Центральный» в пятницу, 31 мая.

В связи с ожидаемым нахождением на концерте большого количества несовершеннолетних сотрудники полиции предупреждают родителей об установленной законодательством ответственности за совершенные их детьми противоправные деяния. Во избежание случаев участия подростков в нарушениях общественного порядка ГУ МВД области рекомендует взрослым провести со своими детьми, планирующими посещение концертной программы, разъяснительные беседы о недопустимости совершения противозаконных действий. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В ведомстве отметили, что примут все меры, чтобы обеспечить порядок на концерте. Начнется все перед мероприятием — посетителей концерта будут серьезно досматривать, чтобы никто не пронес алкоголь, фаеры и другие запрещенные вещи.

Нарушителей общественного порядка доставят в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства с привлечением к установленной законодательством ответственности — уголовной или административной. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, что меры предосторожности могут быть связаны не только с большим размером площадки, но и с инцидентом на прошлогоднем концерте исполнителя. Тогда фанаты Макса Коржа, специально приехавшие в Челябинск из Екатеринбурга и Перми, зажигали на концерте фаеры. Часть из них увезли в полицию, потому что они нарушали общественный порядок.