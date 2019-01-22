/ «6+»? Егору Криду могут запретить приглашать детей на свой концерт

Обеспокоенные родители хотят оградить своих чад от выступления певца.

Реклама концерта популярного исполнителя Егора Крида стала причиной заявления в Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области. На афишах певца стояло возрастное ограничение «6+». Но обеспокоенный родитель из Магнитогорска, где должен состояться концерт, бьет тревогу: песни Егора Крида содержат ненормативную лексику, а также могут подорвать информационную безопасность детей.

В настоящее время исследуется вопрос о соблюдении распространителями афиш требований ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» при производстве рекламы о продаже билетов на концерт известного исполнителя. — сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.

Отметим, что это не первое подобное заявление. В городе Тверь, в Тверское УФАС России обратились по поводу возрастного ограничения «12+» на афишах певца. Управление, изучив все доводы заявителя, не выявило нарушений законодательства.