/ Челябинцев приглашают посетить концертную программу «По следам бременских музыкантов»

Для зрителей выступит Уральский духовой оркестр.

Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «По следам бременских музыкантов». Для зрителей выступит Уральский духовой оркестр. Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист России Игорь Ежов. Мастер песочной анимации – Ольга Савчук.



Артисты Челябинской филармонии рады пригласить детей и родителей на концерты семейного проекта «Фантазия для художника с оркестром». Здесь музыканты поведают секреты инструментов, расскажут о разных жанрах, помогут сделать первые шаги к «серьезной» и «легкой» классической музыке, услышать и понять ее красоту. А чтобы концерты стали еще увлекательнее, мастер песочной анимации проиллюстрирует все исполняемые произведения волшебной песочной живописью. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Посетить программу можно 6 июня в 10:30 в Концертном зале им. С. С. Прокофьева. Стоимость билетов 200 рублей.