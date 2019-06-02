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/ Челябинцев приглашают посетить концертную программу «По следам бременских музыкантов»

Челябинцев приглашают посетить концертную программу «По следам бременских музыкантов»

Для зрителей выступит Уральский духовой оркестр.
сегодня в 10:06
  |  Культура

Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «По следам бременских музыкантов». Для зрителей выступит Уральский духовой оркестр. Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист России Игорь Ежов. Мастер песочной анимации – Ольга Савчук.

Артисты Челябинской филармонии рады пригласить детей и родителей на концерты семейного проекта «Фантазия для художника с оркестром». Здесь музыканты поведают секреты инструментов, расскажут о разных жанрах, помогут сделать первые шаги к «серьезной» и «легкой» классической музыке, услышать и понять ее красоту. А чтобы концерты стали еще увлекательнее, мастер песочной анимации проиллюстрирует все исполняемые произведения волшебной песочной живописью. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Посетить программу можно 6 июня в 10:30 в Концертном зале им. С. С. Прокофьева. Стоимость билетов 200 рублей.



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