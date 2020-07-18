В Челябинской церкви начались молебны о дожде

О проведении церемонии попросили жители города.

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В Челябинске священники молятся о приходе дождя. Службы проходят в храме великомученика Пантелимона Целителя. О проведении подобных молебнов, в связи с аномальной жарой, просили прихожане, а в дальнейшем инициативу благословил митрополит Григорий.



Челябинцы, которые просили священников молиться о дожде беспокоятся за урожай на своих огородах. Некоторые из них рассказали, что посадки стремительно желтеют, а ягоды приходят в негодность на корню. Не спасает даже частый полив. Именно поэтому настоятель храма и решил совершать регулярные молебны о дожде. Как отметил иерей Владимир Панарин, несмотря на то, что церковь прежде всего заботится о духовном, она всегда благословляла тружеников. В их число входят и те, кто работает, чтобы у других была пища, добавил настоятель.

«В этой связи люди, которые трудятся на земле, всегда обращались к священникам, чтобы те благословили семена, посевы, первые плоды и сбор урожая. Таким образом, Церковь всегда участвует в делах житейских, связанных с продолжением нашей жизни здесь, на земле. Ведь чем дольше человек живет, тем больше у него возможностей творить волю Божию, совершать дела милосердия, каяться в грехах и уподобляться Творцу»,— рассказал настоятель Пантелеимоновского храма, иерею Владимир Панарин.

Сам молебен представляет собой сокращенный вариант утрени и включает в себя два псалма, продолжительный канон «К Человеколюбцу Господу в бездождие» и семь молитв, которые были написаны в XIV веке патриархом Константинопольским Каллистом, уточнили в пресс-службе Челябинской епархии. О том, когда именно состоится следующая церемония жителям Челябинска будут сообщать в социальных сетях.

Отметим, что по прогнозам синоптиков аномальная жара на Южном Урале сохранится и в эти выходные. Максимальная температура воздуха составить +38 градусов по Цельсию.