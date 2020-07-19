Грозы, ливни и град вновь ожидаются в начале новой недели в Челябинской области

Жара при этом сохранится.

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В воскресенье, 19 июля, в Челябинской области, наконец, прошли дожди. В некоторых районах области даже был сильный град. Только улучшение погоды синоптики регионального Гидрометцентра не прогнозируют.

В ночь на понедельник, 20 июля, в Челябинской области ожидаются ливни, местами очень сильные, грозы, а также град. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, при грозах порывы 15-20 метров в секунду, местами шквалистое усиление ветра до 25-27 метров. Температура воздуха будет держаться на отметке +18, +23 градуса.

Днем же синоптики прогнозируют также ливни, грозы и град. Местами очень крупный. Единственное различие — температура воздуха повысится до +25, +36 градусов, а на юге до +31, +36 градусов по Цельсию.

В самом Челябинске погода ожидается гораздо спокойнее. В ночь на 20 июля температура воздуха будет держаться на отметке +19, +21 градус тепла. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +28, +30 градусов. Будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы и местами град. Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе прогнозируются порывы до 15-20 метров.

Напомним, что МЧС России по Челябинской области предупреждают жителей региона о том, что при ухудшении погоды высока вероятность возникновения чрезвычайной ситуации. При нахождении на улице и в личном автомобиле важно соблюдать все меры безопасности. Если вы попали в сложную ситуацию, следует обратиться к спасателям по номеру 112.