/ К эпицентру землетрясения привезли частицу животворящего креста

Епископ Викентий провел богослужение в церкви Катав-Ивановска.

В Катав-Ивановск прибыла частица креста, на котором распяли Иисуса. Для православных верующих это великая святыня, обладающая мощной защитой в самых невероятных случаях. Сейсмологи утверждают, что Катав-Ивановскому району землетрясение больше не грозит. Однако поклониться животворящему кресту пришло много местных жителей.

В связи с тем, что в Катав-Ивановске вчера произошло землетрясение, что с милостью божьей, слава Богу, никто из людей не пострадал. Чтобы Господь был милостив к нам, мы привезли сюда эту частицу креста, чтобы она до воскресного дня была здесь, чтобы Господь этой великой святыней укрепил этот замечательный город, храм и жителей всего района. — сказал сайту «Первый областной» Епископ Викентий.

Епископ Златоустовский и Саткинский Викентий провел молебен с животворящим крестом в руках. Православные верят, что молитва поможет оградить себя и своих близких от всякого рода напастей.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло на территории Челябинской области в ночь на 5 сентября. Подземные толчки также ощущались в Челябинске, Уфе и Екатеринбурге. Ученые считают, что землетрясение вызвало становление горных пород.