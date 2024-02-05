Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 6 февраля

На дорогах возможно образование гололедицы

Непогода продолжит свое господство в Челябинской области. Сильный ветер и метели обещают и завтра, 6 февраля. По данным регионального ГУ МЧС, порывы ветра могут достичь 18 метров в секунду.

Синоптики обещают завтра теплый, но вьюжный день: температура воздуха может достичь плюс 4 градусов, но осадки будут сильными. Ожидается снег, мокрый снег, местами возможен дождь. Ситуацию ухудшит сильный ветер.

По данным регионального управления МЧС, на дорогах возможна гололедица и налипание снега на провода. В такую погоду автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок. К тому же уже сегодня для некоторых водителей дорога стала испытанием: на некоторых участках Нагайбакского района образовались заторы из-за переметов. Метель на юге региона продолжается.



Ранее начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Екатерина Выходцева рассказала, что температура в феврале будет выше нормы.