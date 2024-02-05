Расчищать трассы от снега в Челябинской области начали в усиленном режиме

Осадки не прекращаются с выходных

Минувшие выходные в Челябинской области были снежными, и, по данным синоптиков, обильные осадки не прекратятся в ближайшие четыре дня. Дорожников, которые очищают от снега региональные трассы, перевели в усиленный режим работы. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе областного Миндора.

Расчистка дорог не прекращается ни днем, ни ночью. В минувшее воскресенье на региональных дорогах работало 136 спецмашин. Теперь техники будет еще больше.

В ближайшие дни в Челябинской области прогнозируют не только обильные снегопады, но и метели, и сильный ветер. Водителям рекомендовали воздержаться от дальних поездок во избежание нештатных ситуаций. Если ЧП все-таки произошло на региональных дорогах, автомобилистам необходимо обратиться за помощью по телефону диспетчерской службы Миндортранса 8 (351) 237-88-92. Тем, кто застрял на федеральных трассах, следует звонить по номеру 112.