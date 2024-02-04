Автомобилистов призвали отказаться от поездок по трассам в Челябинской области из-за непогоды

Синоптики обещают снег с дождем и гололед

На Челябинскую область надвигается непогода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в понедельник, 5 февраля, в регионе ожидается мокрый снег, снег с дождем и сильный ветер. Осадки начнутся уже в ночь на понедельник и не прекратятся. Автомобилистов предупредили о неблагоприятных погодных условиях и рекомендовали отложить долгие поездки.

«Рекомендуем воздержаться от поездок по федеральным трассам в условиях снега, мокрого снега и „перехода через ноль“ без крайней необходимости. Берегите себя!»— сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».

Если же в поездку отправиться необходимо, нужно тщательно подготовиться: взять с собой лопату, запас топлива, трос, теплые вещи, а также запас еды и горячего чая. В случае возникновения нештатных ситуаций следует обращаться к ближайшему экипажу ДПС или по телефону 112.

В ближайшие несколько дней на территории региона задержится фронтальный циклон со плюсовой температурой, снегопадами и сильным ветром. Во второй половине недели ожидается, что непогода стихнет.