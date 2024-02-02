В феврале среднемесячная температура ожидается выше нормы на 1,5 градуса. Жители Челябинской области с нетерпением ждут окончания зимы, однако весна придет только в начале апреля. Об этом «Первому областному» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.
В феврале возможны кратковременные оттепели, но чаще всего будет стоять морозная и зимняя погода. Март ожидается теплее средних многолетних значений. При этом в течение месяца будут преобладать минусовые температуры, но к концу марта начнутся оттепели. Также ожидаются осадки в виде снега и дождя.
Весенний сезон в Челябинской области начнется с 2 по 7 апреля. После этого пройдет интенсивное снеготаяние, которое закончится во второй половине месяца.
Напомним, что в Челябинской области ожидают серьезный весенний паводок. По данным южноуральских синоптиков, все метеохарактеристики, влияющие на таяние снега, сейчас выше нормы, а толщина льда на большинстве рек, наоборот, ниже.
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