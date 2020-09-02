Модельную библиотеку модернизировали в Еманжелинске

Ей присвоили имя детского писателя Владислава Крапивина.

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В Еманжелинском районе прошла модернизация детской библиотеки. Ей присвоили имя детского писателя Владислава Крапивина. Она стала первой модельной библиотекой, которую в 2020 году привели в порядок в рамках нацпроекта «Культура».

«Владислав Крапивин был известным писателем, на котором выросло не одно поколение детей. Библиотека в Еманжелинске — детская, в книжном фонде много изданий этого автора. Благодаря модернизации, в библиотеки теперь есть площадки, которые позволят организовывать тематические встречи и иные формы активности по произведениям Крапивина», — прокомментировала ситуацию первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

В рамках нацпроекта в библиотеке заменили мебель и технику, закупили оборудование и новые книги. Теперь в помещении можно будет устраивать тематические мероприятия, читатели получили доступ к Национальной электронной библиотеке.