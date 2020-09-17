Библиотека нового поколения открылась в Каслинском муниципальном районе

Отремонтированное помещение и новый книжный фонд теперь доступны местным жителям.

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В Каслинском муниципальном районе открылась библиотека нового поколения. Работы проводили в рамках реализации национального проекта «Культура». Перевоплощение старого учреждения началось еще в январе 2020 года. За это время помещение успели отремонтировать, закупить в него мебель, необходимую технику и новые книги.

«Теперь в центральной детской библиотеке есть проекционное оборудование и звуковая аппаратура, мобильная и удобная мебель. На первом этаже появился интерактивный стол с большим набором развивающих и творческих игр», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Книжный фонд пополнился на 2,5 тысячи изданий, среди которых как классическая литература, так и издания для детей, подростков. В фонд вошли бестселлеры и книги с дополненной реальностью. Также местные жители получили доступ к Национальной электронной библиотеке.