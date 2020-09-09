Библиотека нового поколения открылась в Златоусте

Теперь в учреждении есть всё необходимое не только для комфортного чтения.

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В Златоусте Челябинской области открылась первая библиотека нового поколения. Там есть всё не только для комфортного чтения, но и для интересного времяпрепровождения, причём не только для детей, но и взрослых, а также для златоустовцев с ограниченными возможностями.

Речь идёт о библиотеке семейного чтения № 2 «Аист». После того, как учреждение получило грант на модернизацию в рамках нацпроекта «Культура», его стало не узнать: в библиотеке появились новая мебель и современное оборудование, две тысячи новых книг, появились залы художественной литературы, семейного чтения, зал событий и интеллект-зал. Кроме того, теперь в библиотеке можно смотреть фильмы и слушать пластинки.

«Находясь здесь, я чувствую профессиональную гордость. Мы об этом долго мечтали и, наконец, с помощью национального проекта, все получилось. Библиотека удивительная! Дизайн-проект выгодно отличается тем, что сделан с учетом мнения читателей и особенностей самой библиотеки»,— поделилась радостью руководитель проектного офиса и директор библиотеки Наталья Диская.

Но преобразился не только внешний и внутренний виды библиотеки. Благодаря установленной RFID-системе читатель теперь сам может выбрать, взять и сдать книгу без помощи библиотекаря. Многое сделано в учреждении и для людей с ограниченными возможностями. Это и клавиатура с большими кнопками для слепых, и тифлоплеер для прослушивания книг, и индукционная система для читателей с нарушением слуха, а также стол для инвалидов-колясочников.

«Сегодня формат библиотек меняется. Чтобы привлечь посетителей, нужно не только наличие литературы — важно современное оборудование, комфорт, возможность интересно провести свободное время. Благодаря нацпроекту даже в небольших городах, таких как Златоуст, появляются библиотеки нового поколения. И открытие первого подобного учреждения в городе — это, безусловно, значимое событие для жителей города и района»,— отметил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

Отметим, всего в этом году в Челябинской области модернизируют 8 библиотек за счёт федерального и областного грантов. Совсем скоро состоится открытие библиотеки нового поколения в Каслях.