Две библиотеки в Кыштыме преобразовали в современные семейные пространства

Теперь там можно не только читать книги.

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В Кыштыме Челябинской области преобразились сразу две библиотеки в рамках национального проекта «Культура». Так, на базе центральной городской детской библиотеки имени К. Чуковского открылся центр интеллектуального досуга «ДеТвоРа» со множеством новых книг и техники, а детскую библиотеку № 3 модернизировали по пожеланиям детей, родителей и педагогов. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

«Центр „ДеТвоРа“ разместился на месте младшего отдела обслуживания библиотеки имени К. Чуковского. В здании выполнен косметический ремонт, закуплены новые книги и яркая многофункциональная мебель, мультимедийное оборудование и оргтехника. На эти цели из местного бюджета было направлено около 700 тысяч рублей»,— сообщили в ЧОУНБ.

В «ДеТвоРе» можно будет не только читать книги и проводить время с пользой: сразу после снятия режима повышенной готовности будет открыто не только само пространство, но и клуб детских фантазий «У Аннушки», клуб гармоничного развития «Умничка» и «Академия бабушек». Основное же внимание будет уделено возрождению традиций семейного чтения.

«По программе „Семейное чтение“ мы планируем проводить разноплановые мероприятия для будущих и молодых мам, направленные на приобщение детей к чтению. Уже комплектуем фонд для родителей — среди них книги для чтения по слогам, о воспитании и многое другое»,— рассказала заместитель директора по работе с детьми центральной библиотечной системы Кыштыма Людмила Ерошкина.

Посетителей после модернизации и объединения с библиотекой № 9 ждёт и библиотека № 3 микрорайона «Радиогородок». Теперь там расположены как детские, так и взрослые книжные фонды, а её основное направление — семейное чтение. Всего на создание библиотеки было выделено 1,1 миллиона рублей из местного бюджета.

Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Культура» запланирована модернизация трёх различных библиотек Челябинской области, а также строительство пяти новых на средства федеральных грантов.