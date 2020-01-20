Костюмы из 19 века и вещи из частных коллекций: челябинские студенты снимают цикл исторических передач

Телевизионный проект является совместной задумкой преподавателей и учащихся института культуры.

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«Машина времени» — это творческий проект кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИК. Автором идеи, сценаристом и продюсером стала старший преподаватель института, кандидат филологических наук Светлана Попова.

Чтобы добиться достоверности происходящего на экране, актеры основываются на данные консультаций историков и реконструкторов, участники проекта буквально проживают бытовые моменты из жизни прежних веков.

«Сейчас мы снимаем документальное повествование про миасских золотопромышленников Симоновых с реконструкцией некоторых бытовых моментов из их жизни. Большая часть костюмов и реквизита — вещи 19 века из частных коллекций. Их нельзя стирать, носить необходимо очень бережно», — рассказывает автор «Машины времени» Светлана Попова.

Пилотный выпуск финансируется средствами гранта «Росмолодежи» — это 250 тысяч рублей, который в июне прошлого года выиграла аспирантка ЧГИК Екатерина Овчинникова.

Съемки пройдут не только в Миассе, но и в Народном доме Кыштыма.

Телевизионная просветительская программа в формате исторической реконструкции — это межкафедральное студенческо-преподавательское взаимодействие, цель которого сохранить традиции и культуру народов Урала, а также передать исторические знания молодежи региона.

Подготовка к съемкам началась еще в мае, музыку к программе пишут в студии Екатеринбурга, а дети творческой студии рисуют заставки и мультипликационные части. Большое объединение талантливых людей работает на некоммерческой основе, грант расходуется исключительно на аренду и транспорт.