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Челябинка стала звездой модельного бизнеса после выхода на пенсию

Камера любит 77-летнюю экс-сотрудницу НИИ.
сегодня в 18:01
  |  Общество

Фотомодель и модница — так говорят теперь о Нине Никаноровой в Челябинской области. Пенсионерка, несмотря на солидный возраст — 77 лет, расцветает перед камерой и совсем не смущается повышенного внимания к себе. Но так было не всегда. Раньше Нина Ивановна была научным сотрудником в Теплотехническом институте, затем вышла на пенсию, занималась внуками и огородом. А потом узнала о проекте «Пора быть счастливым». И решила рискнуть и поучаствовать.

Обрести себя женщине помог этот проект и модное челябинское шоу LFW. Сын Нины Никаноровой после шоу взял слово. Он вышел с микрофоном на сцену и сказал, что его мама никогда не была такой активной, как сейчас, после нашего проекта. Преображение Нины сделало счастливой всю ее семью, — рассказала сайту «Первый областной» экс-депутат Центрального района Марина Карелина.

Нину Никанорову заметил даже известный мобильный оператор и предложил поучаствовать в рекламе — стать лицом акции «Добавь бабушку в друзья».

Нина Ивановна уверена, что жизнь на пенсии только начинается.

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