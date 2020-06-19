Мобильным избирателем могут успеть воспользоваться южноуральцы

О возможностях технологии напомнил председатель избиркома Сергей Обертас.

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Жителям Челябинской области предлагают воспользоваться мобильным избирателем и самостоятельно выбрать участок, где можно проголосовать досрочно. Такая возможность предоставляется всем желающим до 21 июня. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Сергей Обертас.

Мобильный избиратель — это технология, которая уже успела стать популярной и известной среди южноуральцев. Она позволяет подать заявление, чтобы проголосовать на любом удобном участке, а не по месту своей постоянной регистрации.

«Призываю всех поспешить, эта технология будет действовать до 16 часов 21 июня. Существует четыре способа подачи заявления: через единый портал госуслуг, путем визита в территориальную избирательную комиссию, МФЦ, также в данный момент открыты все участковые избирательные комиссии. На любую зашел, они сейчас работают по 12 часов буквально. Любой может прийти с паспортом, оставить соответствующее заявление, выбрать новый участок и потом на нем проголосовать. Самое важное — не надо будет ждать 1 июля», — заявил председатель избиркома Сергей Обертас.

Главное условие — успеть подать все необходимые данные до 21 июня 2020 года. После этого, начиная уже с 25 июня, избиратель получит право проголосовать, например, досрочно.

«Пришел пораньше, человек уже в списках, подал паспорт бесконтактным образом, издалека, соблюдая все меры безопасности, и смог проголосовать», — добавил Обертас.

Напомним, все участки Челябинской области в неделю голосования за поправки в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля будут работать с 8.00 до 20.00. Кроме того, можно сделать свой выбор на дому. Для этого необходимо обратиться в свою участковую комиссию и согласовать любую удобную дату.