Дезинфицирующие средства для избирательных участков поступили в областной аптечный склад

В дальнейшем их распространят по всему региону.

Послушать 00:00

В Челябинской области идёт подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию. В условиях пандемии для безопасного участия всех южноуральцев избирательные участки обеспечат необходимыми средствами защиты.



Более 130 тысяч бутыльков антисептика и 2 миллиона одноразовых масок сегодня, 15 июня, поступили на областной аптечный склад. Уже на этой неделе их отправят по избирательным участкам региона. Всё проверяется на соответствие необходимым нормам

Жители области перед голосованием пройдут целый ряд процедур. Как отметил председатель избирательной комисси Челябинской области Сергей Обертас, на входе будут стоять волонтеры и делать бесконтактный забор температуры. В дальнейшем голосующего обеспечат мерами защиты.

«Дальше гражданин будет вытирать ноги о бактерицидный коврик, который будет регулярно спрыскиваться. Потом, если у него нет, будет оснащен маской, перчатками. После этого он попадет в помещение для голосования»,— рассказал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Отметим, что областной аптечный склад ждет ещё 7 машин дезинфицирующих средств. Прибудут также защитные шлемы, оградительные ленты, перчатки и пакеты. Именно в них и будут складывать дезинфицирующие наборы для избирателей.