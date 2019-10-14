Мобильные прививочные кабинеты продолжат работу в ТК Челябинска в выходные

О повторной акции на аппаратном совещании сообщила начальник горздрава Наталья Горлова.

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В Челябинске продолжается бесплатная вакцинация от гриппа для всех жителей города. В субботу 19 октября в двух торговых центрах будут вновь организованы прививочные пункты с медицинским оборудованием. Об этом на аппаратном совещании в администрации города сообщила Наталья Горлова, начальник управления здравоохранения.

«На следующую субботу запланирован выход вакцинальных бригад в торгово-развлекательный комплекс «Горки» с 10:00 до 17:00 и торгово-развлекательный комплекс «Импульс» с 10:00 до 15:00»,— рассказала Наталья Горлова, начальник управления здравоохранения Администрации Челябинска.

Начальник горздрава также заявила, что на 11 октября было вакцинировано порядка 200 тысяч жителей, из них 66 тысяч — дети. Этот показатель составил 40% от общего городского плана.