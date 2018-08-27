/ О благоустройстве дворов в Челябинске теперь отчитываются в мобильном приложении

Каждый может стать «Гражданским контролером».

Челябинцам предлагают стать «Гражданскими контролерами». Сегодня на 150 участках идут работы по укладке асфальта, установлению урн и скамеек, освещения. Только жители близлежащих домов могут оценить, качественно ли залатали дыры в асфальте и в том ли месте поставили фонарь. Поделиться своей радостью или недовольством в ближайшее время они смогут с новым приложением «Гражданский контролер», единственным в России. Сейчас оно настроено так, что показывает всю информацию о подрядчике, проводимых работах и их ходе. Затем в каждой карточке появится кнопка обратной связи.

Это одна из частей проекта «Город — это я», который предполагает цифровизацию общения подрядчиков, администрации и жителей муниципалитета. Сегодня проекты уже нанесены на карту города, горожане могут подключиться к удаленной работе с подрядчиками. Проект является уникальным для России. Так что есть возможность вынести Челябинск в лидеры в области использования цифровых технологий при взаимодействии администрации, гражданского сообщества и подрядчиков. — поделился на аппаратном совещании автор проекта Денис Безенков.





Приложение «Гражданский контролер» уже доступно для скачивания в Google Play.