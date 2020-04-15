Горячая линия по вопросам коронавируса в Челябинской области уже приняла пятнадцать тысяч звонков

Две недели специалисты отвечают на звонки южноуральцев.

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В Челябинской области две недели назад была создана горячая линия по вопросам, касающимся коронавирусной инфекции. За это время специалисты успели ответить на пятнадцать тысяч звонков. Горячую линию организовала компания «Ростелеком» по заказу АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области».

«Работа горячей линии по коронавирусу безусловно необходима, и помогает тысячам южноуральцев в это непростое время. Кроме того, это фактически социологическое исследование, которое позволяет властям региона быстрее реагировать на возникающие у жителей сложности, связанные с режимом самоизоляции, а также выявлять недостатки в работе различных структур. По бесплатному телефону 8-800-201-41-88 жители региона, а также прибывшие из других стран, могут обращаться по волнующим их вопросам, сообщить в областное министерство здравоохранения даты поездки и оставить свои контактные данные», — отметил Олег Гербер, директор АНО "Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области.

Чаще всего жителей региона интересует, как они могут передвигаться по области, режим работы предприятий и служб. Южноуральцы спрашивают, где они могут получать актуальную информацию, а также просят сказать номера телефонов и сайты различных ведомств.