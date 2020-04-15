Дело о нарушении самоизоляции в Челябинске передано в суд

Женщина вернулась из-за границы и не стала дожидаться окончания 14-дневного срока.

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В Челябинске Советский районный суд рассмотрит дело об административном правонарушении, совершенном жительницей города. Женщина, вернувшаяся из-за границы, нарушила режим самоизоляции.

«32-летняя жительница г. Челябинска обвиняется в том, что 03 апреля 2020 года на автодороге Москва-Челябинск, был остановлен автомобиль под ее управлением. Сотрудниками полиции было установлено, что женщина находится под санитарно-карантинным надзором, но в его нарушение покинула свой дом», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.

По ее словам, вернувшись из ОАЭ 22 марта женщина обратилась в Роспотребнадзор, сообщив о своем прибытии. Она сдала анализы, дождалась их результатов. Во время звонка в больницу 3 апреля 2020 года, ей сказали, что анализ на коронавирус отрицательный и она может выходить из дома. Женщина поехала на автомобиле и была остановлена сотрудниками ДПС, которые напомнили, что покидать свое жилье она не могла до 4 апреля 2020 года.

Теперь женщину обвиняют в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.