Многоразовые маски начнут шить в колониях Челябинской области

Соответствующие заказы в адрес ГУФСИН уже размещены.

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В ходе утреннего брифинга, который Алексей Текслер в свете распространения коронавируса теперь проводит ежедневно, губернатор в очередной раз остановился на вопросе наличия защитных масок. Отсутствие средств индивидуальной защиты — один из самых острых вопросов, которые сегодня беспокоят южноуральцев. Глава регионов отметил, что медицинские учреждения ими обеспечиваются из существующего запаса, который регулярно пополняется.

«В целом, остаток масок у нас есть, есть ежедневная сводка по количеству медицинских масок, перчаток, костюмов, халатов. Мы этим обеспечены от 6 суток до 21 дня и постоянно пополняем соответствующие запасы. подключили ГУФСИН, с сегодняшнего дня колонии, которые есть на территории области, начнут шить марлевые повязки», — рассказал Алексей Текслер.

1 апреля заказ для ГУФСИН на производство многоразовых марлевых повязок в количестве 4 000 штук был размещен. Марлю, из которой они будут изготовляться, предоставит Областной аптечный склад.

Напомним, ранее глава региона сообщил и о большой поставке средств индивидуальной защиты, которая ожидается со стороны федерального минпромторга. С этого источника маски, халаты, перчатки и защитные костюмы будут привезены в региона уже на этой неделе.Распределением средств индивидуальной защиты по медучреждениям займется Минздрав региона.

