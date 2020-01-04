Местный Илон Маск презентовал «кибертрак», на котором отправится в Дубай

Челябинец уже не в первый раз подвергает свой автомобиль различным переделкам.

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Состоявшаяся в конце года презентация тестового образца «кибертрака» в Америке, вдохновила челябинского умельца на создание функциональной копии. Александр Родионов любит машины и все, что с ними связано, поэтому своеобразный вызов Илону Маску и компании «Тесла», стал вызовом самому себе.

«Интересно было посмотреть, как примерно будет выглядеть машина. Заодно снял видео на свой канал», — рассказал «Первому Областному» Александр Родионов.

На вопрос «зачем» ему все это, молодой человек говорит, что подобное занятие воспринимает, как саморазвитие и раскрутку своего канала и проектов. Интересно, что профессия Александра никак не связана с ремонтом или сборкой автомобилей, юноша обучался специальности «таможенное дело», поэтому с уверенностью можно сказать, что перед нами настоящий самородок.

В ближайшее время на ютуб-канале Александра Родионова появится видеоролик, где «кибертрак» предстанет в стилистике машины ДПС. После авто ждет очередной тюнинг — оклейка пленкой с изображением стодолларовых купюр, и поездка в Дубай. Расстояние в 5 000 км Александр планирует преодолеть за 7-10 дней.

«Поездка в Дубай — это основной проект на сегодня, я думаю, что это будет очень интересно», — делится с нами Александр.

На создание уральского «кибертрака» у инженера-самоучки ушло 8 дней и 11 тысяч рублей. Кататься на своем изобретении молодой человек пробовал только по деревенским дорожкам, чтобы не нарваться на гнев инспекторов ДПС.