Без «но»: детское пособие многодетным теперь не будет зависеть от места в детском саду

Комитет социальной политики поддержал инициативы губернатора.

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Алексей Текслер предложил поправки в областной закон, касающийся многодетных семей. При рождении третьего или последующего ребенка, родителям в течение трех месяцев нужно обратиться за начислением выплат. Отметим, что помощь государства будет оказываться ребенку со дня рождения до трех лет.

«Корректировка происходит в части условий, которые у нас есть, если на данный момент в действующей редакции такая выплата предоставляется при условии отсутствия места в детском саду для ребенка, теперь по инициативе губернатора это ограничивающее условие предложено исключить», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Многодетные семьи смогут получать ежемесячные выплаты, равные размеру прожиточного минимума, сегодня эта сумма равна 10 тысячам 661 рублю.