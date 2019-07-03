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/ Информацию в помощь многодетным семьям огласят на «Онлайн ТВ»

Информацию в помощь многодетным семьям огласят на «Онлайн ТВ»

Спикеры объяснят, какими госпрограммами можно воспользоваться.
сегодня в 08:00
  |  Общество
Зачастую на подробное изучение всех полагающихся льгот у многодетных родителей не хватает ни времени, ни сил, поэтому появление систематизированной информационной карты для родителей стало просто необходимостью. Такой картой стала брошюра «В помощь многодетным семьям».

Составители брошюры в прямом эфире расскажут о возможностях, которыми могут воспользоваться такие семьи.

Помочь многодетным семьям решились:

  • Маргарита Николаевна Павлова — Уполномоченный по правам человека в Челябинской области;

  • Татьяна Сергеевна Ильина — исполняющая обязанности первого заместителя Министра социальных отношений Челябинской области;

  • Алексей Евгеньевич Бобраков — исполняющий обязанности Министра имущества и природных ресурсов Челябинской области;

  • Нина Дмитриевна Истомина — заместитель Управляющего ОПФР по Челябинской области;

  • Татьяна Владиславовна Окунь — руководитель ЧОООМС «МногоНас»; 

  • Татьяна Гариевна Полохина — начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Челябинской области.

Пресс-конференция пройдёт в режиме онлайн на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного» 3-го июля в 11:00 (по челябинскому времени).

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Все чудеса Урала
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Есть вопрос
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Марафон талантов
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Моя деревня
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