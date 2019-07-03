/ Информацию в помощь многодетным семьям огласят на «Онлайн ТВ»

Спикеры объяснят, какими госпрограммами можно воспользоваться.

Зачастую на подробное изучение всех полагающихся льгот у многодетных родителей не хватает ни времени, ни сил, поэтому появление систематизированной информационной карты для родителей стало просто необходимостью. Такой картой стала брошюра «В помощь многодетным семьям».

Составители брошюры в прямом эфире расскажут о возможностях, которыми могут воспользоваться такие семьи.

Помочь многодетным семьям решились:

Маргарита Николаевна Павлова — Уполномоченный по правам человека в Челябинской области;

Татьяна Сергеевна Ильина — исполняющая обязанности первого заместителя Министра социальных отношений Челябинской области;

Алексей Евгеньевич Бобраков — исполняющий обязанности Министра имущества и природных ресурсов Челябинской области;

Нина Дмитриевна Истомина — заместитель Управляющего ОПФР по Челябинской области;

Татьяна Владиславовна Окунь — руководитель ЧОООМС «МногоНас»;

Татьяна Гариевна Полохина — начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Челябинской области.

Пресс-конференция пройдёт в режиме онлайн на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного» 3-го июля в 11:00 (по челябинскому времени).