/ Информацию в помощь многодетным семьям огласят на «Онлайн ТВ»

Составители брошюры в прямом эфире расскажут о возможностях, которыми могут воспользоваться такие семьи.
Помочь многодетным семьям решились:
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Маргарита Николаевна Павлова — Уполномоченный по правам человека в Челябинской области;
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Татьяна Сергеевна Ильина — исполняющая обязанности первого заместителя Министра социальных отношений Челябинской области;
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Алексей Евгеньевич Бобраков — исполняющий обязанности Министра имущества и природных ресурсов Челябинской области;
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Нина Дмитриевна Истомина — заместитель Управляющего ОПФР по Челябинской области;
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Татьяна Владиславовна Окунь — руководитель ЧОООМС «МногоНас»;
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Татьяна Гариевна Полохина — начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Челябинской области.
Пресс-конференция пройдёт в режиме онлайн на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного» 3-го июля в 11:00 (по челябинскому времени).