/ Укладка асфальта на Свердловском проспекте затянулась на месяц

Дорожники укладывают новое покрытие.

Сложности с проездом по Свердловскому проспекту Челябинска продолжатся. Дорожные службы объявили о продлении срока ремонтных работ. Укладка нового асфальта на отдельных участках завершится только в конце июля.

До 25 июля работы будут вестись поэтапно на участках от улицы Мастеровой до Комсомольского проспекта, далее от проспекта Победы до улицы Островского. Затем дорожники приступят к работам на участке от улицы Калинина до улицы Труда. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Жителям города рекомендуют внимательно планировать свой маршрут с учетом действующих изменений. Челябинцы уже столкнулись с заторами в связи с дорожным ремонтом.

Напомним, ранее предполагалось, что ремонт удастся завершить к 9 июля. На этом участке появится покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Предполагается, что произведет его новый асфальтобетонный завод, построенный в Сосновском районе. Ремонт проходит в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».