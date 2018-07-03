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/ Укладка асфальта на Свердловском проспекте затянулась на месяц

Укладка асфальта на Свердловском проспекте затянулась на месяц

Дорожники укладывают новое покрытие.
сегодня в 10:26
  |  Общество

Сложности с проездом по Свердловскому проспекту Челябинска продолжатся. Дорожные службы объявили о продлении срока ремонтных работ. Укладка нового асфальта на отдельных участках завершится только в конце июля.

До 25 июля работы будут вестись поэтапно на участках от улицы Мастеровой до Комсомольского проспекта, далее от проспекта Победы до улицы Островского. Затем дорожники приступят к работам на участке от улицы Калинина до улицы Труда. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Жителям города рекомендуют внимательно планировать свой маршрут с учетом действующих изменений. Челябинцы уже столкнулись с заторами в связи с дорожным ремонтом.

Напомним, ранее предполагалось, что ремонт удастся завершить к 9 июля. На этом участке появится покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Предполагается, что произведет его новый асфальтобетонный завод, построенный в Сосновском районе. Ремонт проходит в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

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Комментарии

Александр
10:57, 03.07.2018
А когда сделают дорогу до Звездного? 4 года убиваем ходовки машин, а дороги все нет. Я бы с удовольствием прокатил по нашей дорожке Дубровского, да с ветерком и посмотрел на его ощущения !!!

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