/ Магнитогорский комбинат в 11 раз сократит объем промышленных стоков

Предприятие успешно реализует крупные экологические проекты.

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Руководство «Магнитогорского металлургического комбината» особое внимание уделяет вопросам экологии. На реализацию природоохранных проектов тратятся миллиарды рублей.

Лучшие специалисты разрабатывают уникальные технологии, позволяющие минимизировать выбросы. Только за последнее десятилетие сброс загрязняющих веществ в акватории на ММК удалось снизить на 28 тысяч тонн в год. На это комбинат потратил восемь миллиардов рублей. В прошлом году на предприятии начали реализовывать проект оборотного водоснабжения, который позволит заметно сократить промышленные стоки.

Это позволит комбинату перейти на максимально замкнутую систему. Планируется выполнить строительство дополнительной разделительной дамбы. Завершить реализацию проекта намерены в 2018 году. Объем инвестиций — 650 миллионов рублей. Объем промышленных сточных вод сократится в 11 раз. — пояснили специалисты ММК.

До 2025 года на ММК будут строить новую биохимическую установку и системы насыщения кислородом в устье северного канала промышленных ливневых стоков. Так удастся сократить сброс загрязняющих веществ в три раза. Инновация обойдется в 5,5 миллиарда рублей.