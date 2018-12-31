/ Борис Дубровский доложил Владимиру Путину о ходе работ в Магнитогорске

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным доложил последнему о работе по оказанию помощи пострадавшим. Об этом заявила пресс-служба президента.

В ходе телефонного разговора губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложил президенту России о проводимой работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших при трагедии в Магнитогорске. сообщили в пресс-службе Кремля.

В школе № 14 Магнитогорска организован оперативный штаб. На данный момент в Магнитогорске работает чрезвычайная комиссия во главе с Борисом Дубровским, в город прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По факту возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте происшествия работают спасатели, сотрудники МЧС и следственного комитета России.

Для пострадавших и их родственников МЧС организовала горячую линию психологической помощи. Телефон горячей линии: 8 (351) 239 99 99.