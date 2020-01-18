Как правильно окунуться в прорубь без вреда для здоровья

Минздрав области дал рекомендации в преддверии Крещения.

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Начинать готовиться к обряду медики рекомендуют за 1-2 месяца, в этот период советуют принимать дома контрастный или холодный душ, чтобы организм не испытал стресс во время погружения в прорубь.

Необходимо плотно поесть за два часа до купания, а непосредственно перед вхождением в воду сделать разминку всего тела.

«Совершать погружение можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, врачи и полиция. Если вам стало плохо, немедленно обратитесь за помощью», — сообщают в региональном минздраве.

Раздеваться перед погружением советуют снизу-вверх, а одеваться в обратном порядке. Новичкам в проруби разрешается находиться не более 3 секунд, профессионалам выделяют 10.

После купания нужно насухо вытереть тело, надеть теплую одежду и выпить согревающие напитки. Алкоголь под строжайшим запретом и до, и после купания.

«Категорически запрещено погружаться в прорубь людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, страдающим болезнями органов зрения и дыхания, кожно-венерологическими заболеваниями. Если у вас ослаблен иммунитет после болезни, воздержитесь от погружения. Нельзя купаться беременным, пожилым и детям до 14 лет», — информируют в ведомстве.

Помните, что нельзя находиться рядом с прорубью, когда там одновременно расположились свыше 20 человек; запрещается подъезжать к купели на автотранспорте; нельзя нырять с кромки льда, а также вниз головой.

Обязательно возьмите с собой купальник, плавки, сланцы, коврик для ног, сменное белье, полотенце, махровый халат, теплую одежду и чай в термосе.