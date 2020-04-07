Митрополит Григорий в канун Благовещения совершил Всенощное бдение

При этом всех верующих попросили оставаться дома.

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В Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска 6 апреля митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Всенощное бдение с литией в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.

Владыка Григорий отметил, что, как правило, этот праздник приходится на дни Великого поста, который готовит людей к Пасхе. И митрополит попросил всех в Благовещение особо молитвенно просить Пресвятую Богородицу.

Патриарх Кирилл дал благословение делать это дома, в режиме онлайн. Связано это с угрозой распространения коронавируса.

«После литургии по традиции праздника Благовещения Святейший на ступенях храма по традиции выпустит в небо голубей», — рассказали в РПЦ.

Отметим, что Благовещение — один из двенадцати главных церковных праздников. Он отмечается 7 апреля, но по традиции верующие начинают праздновать его накануне вечером.