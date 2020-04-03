В Челябинске священнослужители совершили молитвенный автопробег

Таким образом священники повторили древний ритуал.

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В Челябинске сегодня, 3 апреля, состоялся молитвенный автопробег. Священнослужители объехали город вместе с иконой Божией Матери. Во главе автоколонны ехал митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

«В 19 веке, в 18 — всегда тот или иной город, охваченный бедой, эпидемией приносилась чудотворная икона Божией Матери. И сюда на Урал в города и веси доставлялась Табынская икона пресвятой Богородицы», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Свой путь автопробег начинает у Свято-Симеоновского собора, священники следуют через весь город: по братьев Кашириных, обогнув Челябинск через Шагол и закончив в Тракторозаводском районе. Во время этого священнослужители читают Акафист Пресвятой Богородице и молитву об избавлении от вредоносного поветрия.