Челябинцев приглашают на молебен об обращении заблудших

Обязательное условие посещения места богослужения — маски и социальная дистанция.

Послушать 00:00

В Челябинской области прекращает действовать запрет на массовое посещение храмов. По крайней мере, всех верующих южноуральцев приглашают на молебен об обращении заблудших в Свято-Симеоновский собор. Подробнее сообщили на сайте Челябинской митрополии.

«В понедельник, 6 июля, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска состоится очередной молебен об обращении заблудших, ежемесячно совершаемый по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория. Начало в 13:00. Просьба во время молебна использовать маски и соблюдать социальную дистанцию»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в Свято-Симеоновском соборе возобновляется чтение акафистов перед иконой Божией Матери «Табынская» и святому праведному Симеону Верхотурскому чудотворцу, которое также было прекращено из-за пандемии коронавируса. Как сообщают в пресс-службе Челябинской митрополии, акафист читается ежедневно, даже в воскресные дни. Челябинцев также приглашают помолиться у святых икон с использованием масок и соблюдением социальной дистанции.