Митрополит Григорий поздравил южноуральцев с наступающим праздником Рождества Христова

Владыка призвал отпустить обиды и примириться с близкими перед торжеством.

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Митрополит Челябинский и Миасский Григорий поздравил южноуральцев с наступающим праздником Рождества Христова. В своем обращении владыка подчеркнул необходимость отпустить злобу из своего сердца и помириться с близкими.



«До момента праздничного Рождественского богослужения осталось совсем немного времени, — сказал владыка Григорий. — И если у кого-то на сердце осталась злоба, если кто-то еще не примирился со своим ближним, затаил обиду, то еще есть время, чтобы примириться, чтобы осуществить Евангельскую заповедь Иисуса Христа о любви к ближним, очистить свое сердце покаянием и соделать его той самой Вифлиемской пещерой, где родится Христос-Спаситель», — подчеркнул митрополит Григорий.

Сегодня владыка совершил Великую вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Напомним, что ночью во многих храмах пройдет праздничная литургия. Посмотреть расписание богослужений можно здесь.