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Индексация пенсий в 2 раза превысит уровень инфляции

Благоприятный прогноз дал министр труда России.
сегодня в 15:46
  |  Общество

Рост пенсий в России обгонит даже рост инфляции. Это пообещал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он сообщил, что пронаблюдать соотношение можно уже в 2018 году. К такому результату как раз должны были привести все действия правительства России.

Мы привыкли за прошлые годы жить в других масштабах, когда инфляция 10%, в 12% в год, и нам кажется, что когда пенсии индексируют на 3−4%, это очень мало. Но это сопоставимо с инфляцией в этом году. В 2018 году пенсии были проиндексированы на 3,7% при инфляции 2,5%. Это в полтора почти раза больше роста цен. Такого не было никогда в прошедшие периоды. — сообщил Максим Топилин.

Инфляция в 2018 году, считают эксперты, не превысит 3,5%. Таким образом, индексация пенсий выглядит действительно внушительной.

Отметим, что средняя пенсия в 2017 году по России составила 13,7 тысяч рублей.

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