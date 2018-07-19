/ Госдума продлила обсуждение законопроекта об изменении пенсионного возраста

Парламентарии начнут работу с документом через два месяца.

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект об изменении пенсионного возраста. Вместе с этим парламентарии решили продлить срок, в который принимаются поправки в законопроект об изменении пенсионного возраста. До конца сентября продолжается широкое общественное обсуждение грядущих изменений пенсионной системы.

Вчера комитет принял решение о продлении срока обсуждения, предоставления поправок с 18 августа до 24 сентября. — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Обычно на обсуждение законопроекта выделяется 30 дней, а затем парламентарии собираются для второго чтения.

Напомним, что в Госдуме законопроект об изменении пенсионного возраста рассматривается с 16 июня. Предполагается, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины в 65. Связано повышение пенсионного возраста с увеличением продолжительности жизни в России и ростом числа работающих пенсионеров.