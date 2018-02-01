/ Более 4 тысяч жилых домов возвели в Челябинске за год

Данные обнародовали в Челябинскстате.

Статистика показала положительную динамику в сфере недвижимости в центре Челябинской области. Общая площадь жилых домов, которые сдали в эксплуатацию в 2017 году, выросла почти на 7% и составила 1 миллион 404,3 тысячи квадратных метров. Кроме того, челябинцы в частном порядке построили 519 тысяч жилых помещений, что также больше, чем годом ранее.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2017 году составил 131600 миллиона рублей и увеличился (в сопоставимых ценах) на 15,2% по сравнению с 2016 годом. — уточнили сайту «Первый областной» в «Челябинскстате».

Из 4 380 зданий, построенных в столице Южного Урала на год, 4 007 относятся к жилым.

Ранее челябинцы признались, что предпочитают вкладывать деньги в недвижимость. Об этом свидетельствует проведенный в городе соцопрос.