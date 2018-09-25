/ Девять кандидатов допущены к конкурсу на пост главы Миасса

В Миассе со второй попытки выбирают главу городского округа. Заявки подали 9 человек, первым стал исполняющий обязанности мэра Григорий Тонких. Конкурсная комиссия уже проводила первое заседание, на котором изучали документы кандидатов. С ними все в порядке, к участию в конкурсе на пост главы Миасса допустили всех.
Завтра объявят имена тех кандидатов, которые конкурсная комиссия рекомендует собранию депутатов. Это могут быть два человека, три, а могут и все девять. Уже в пятницу состоится сессия, на которой из предложенных кандидатов депутаты изберут главу. — рассказала сайту «Первый областной» начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Миасского городского округа Оксана Овсянникова.
В конкурсе на пост главы Миасса участвуют:
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Владимир Антонов, предприниматель;
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Сергей Варфоломеев, начальник отдела по управлению центральным территориальным округом Миасса;
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Иван Воскобойников, предприниматель;
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Александр Иванов, пенсионер;
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Валентина Комкова руководитель Центра коммунального обслуживания и благоустройства МГО;
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Дмитрий Мигашкин, временно не работающий;
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Виктор Толкунов — директор торгового дома «Викас»;
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Григорий Тонких, исполняющий обязанности главы Миасского округа;
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Татьяна Якимова — ведущий специалист отдела муниципальной собственности администрации Миасского округа.