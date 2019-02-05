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сегодня в 05:30
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Столичная рысь переехала в вольер Челябинского зоопарка

Столичная рысь переехала в вольер Челябинского зоопарка

Хищница осваивается в новом доме.
сегодня в 18:12
  |  Общество

В Челябинском зоопарке произошла ротация кадров. На смену ветеранше — рыси Раисе — пришла другая, по кличке Пятнышко. Пятнуля, как ее называют сотрудники, была привезена из московского зоопарка, и уже почти адаптировалась. Предшественницу же отправили на заслуженный отдых, где ее не потревожат посетители.

Рысь Раиса уже достаточно взрослая, поэтому переведена в более комфортные условия и перемещена в вольер, расположенный подальше от большого количества людей. — рассказала сайту культорг зоопарка «Первый областной» Анастасия Малиновская.

Посмотреть, как развлекают молодую кошку сотрудники зоопарка, можно здесь.

Общество
Медведь из челябинского зоопарка готовится к спячке, поедая арбуз. Видео
  
04.10.2018
Медведь из челябинского зоопарка готовится к спячке, поедая арбуз. Видео
Общество
В челябинском зоопарке выбрали самого симпатичного самца
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В челябинском зоопарке выбрали самого симпатичного самца
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15.08.2018
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