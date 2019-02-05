/ Столичная рысь переехала в вольер Челябинского зоопарка

Хищница осваивается в новом доме.

В Челябинском зоопарке произошла ротация кадров. На смену ветеранше — рыси Раисе — пришла другая, по кличке Пятнышко. Пятнуля, как ее называют сотрудники, была привезена из московского зоопарка, и уже почти адаптировалась. Предшественницу же отправили на заслуженный отдых, где ее не потревожат посетители.

Рысь Раиса уже достаточно взрослая, поэтому переведена в более комфортные условия и перемещена в вольер, расположенный подальше от большого количества людей. — рассказала сайту культорг зоопарка «Первый областной» Анастасия Малиновская.

Посмотреть, как развлекают молодую кошку сотрудники зоопарка, можно здесь.