/ Выпускница челябинского вуза победила в конкурсе красоты «Мисс Москва»

Финалистка представит столицу на конкурсе «Краса России».

Челябинка Елизавета Лопатина выиграла конкурс красоты в столице России. Девушке присудили звание «Мисс Москва». Елизавета обошла 39 конкуренток в финале шоу. Жюри сочли ее наиболее артистичной, привлекательной и активной, вручив корону победительницы и ленту «мисс».

Меня зовут Елизавета Лопатина. Мне 21 год. Я будущий психолог. Я люблю гулять по Москве, наблюдать за людьми и их эмоциями. Помните, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. — представила себя в финале конкурса Елизавета Лопатина.

Отметим, что девушка уже получила одно образование. Она закончила РБИУ по специальности туризм, а затем поступила в вуз Москвы.

Теперь Елизавета Лопатина будет представлять Москву на конкурсе «Краса России».