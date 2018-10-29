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/ Уникальную профессию освоили выпускники ЧВВАКУШ

Уникальную профессию освоили выпускники ЧВВАКУШ

Операторам беспилотных летательных аппаратов вручили дипломы.
сегодня в 11:34
  |  Общество

Выпускники ЧВВАКУШ стали первыми в России операторами беспилотных летательных аппаратов. Уникальную программу освоил 21 человек. Курсантам преподавали те же предметы, что и штурманам, но в то же время учили управлять беспилотниками модели «Орлан 10», работе с компьютерными программами, углубленному английскому языку.

Ни одна спецоперация, учения, тем более вооруженный конфликт, не обходятся без операторов беспилотных летательных аппаратов. В этой области сильно развито самолетостроение. Очень много появляется новых беспилотных летательных аппаратов, которые не уступают образцам мировым по своему качеству, характеристикам. Очень востребованы специальности и операторов, и инженеров. И в этом плане хочется отдать должное профессорско-преподавательскому составу, который подготовил специалистов. Набор в этот раз не очень большой, но с каждым годом будет расти. — рассказал сайту «Первый областной» главный штурман ВКС Анатолий Миняйло.

Выпускников уже распределили по местам прохождения службы. Туда они отправятся через месяц. После получения диплома военным дается 30 дней отпуска.

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