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/ Жительница Магнитогорска вошла в десятку самых привлекательных по версии журнала Maxim

Жительница Магнитогорска вошла в десятку самых привлекательных по версии журнала Maxim

Фото девушки появится на страницах мужского издания.
сегодня в 15:37
  |  Общество

«Горячая» жительница Магнитогорска претендует на звание Miss Maxim. 23-летняя Ксения Ильина вошла в число финалисток конкурса, организованного мужским журналом. Он проводится каждый год и позволяет определить самую жаркую и привлекательную жительницу России.

Как утверждает редакция, выбирать между красотками в этом году было непросто. Они прошли немало фотосессий, откровенных и сдержанных, чтобы предстать перед жюри. Однако для участия в финале года отобрали только 10 человек, в том числе Ксению.

Совсем скоро они появятся на страницах сентябрьского номера MAXIM, а одна из них так вообще станет победительницей, получит корону и долгожданный титул MISS MAXIM 2018! На очереди у девушек съемки для журнала и грандиозный финал, который состоится 25 июля! — сообщается на сайте журнала.

Напомним, что этим летом фото еще одной уроженки Челябинской области появились в журнале Maxim. Блогер и стендап-комик Наталья Краснова снялась для августовского выпуска и стала главной героиней номера. Ее фото напечатали на обложке выпуска, который уже появился в продаже.

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